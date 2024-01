RIYAD - Nessun rischio per Mattia Zaccagni, durante il riscaldamento del match di Supercoppa Sarri cambia idea e mette Pedro tra i titolari. L’ex Verona non è al meglio per colpa di un piede gonfio, il warm up del pre partita evidentemente non ha dato buone risposte. E così si è preferito non rischiare. Zaccagni in panchina e in campo Pedrito, uomo delle finali, per completare il tridente con Felipe Anderson e Ciro Immobile.