Lotito se ne va dopo il gol dell'Inter: le telecamere pizzicano il gesto

Non una serata semplice per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata nella semifinale di Supercoppa italiana a Riyad contro l'Inter. Sono stati proprio i nerazzurri di Inzaghi ad andare subito in vantaggio grazie a un gol di Thuram, per poi raddoppiare grazie a Calhanoglu su rigore. Con una finale contro il Napoli in palio, non l'ha presa benissimo Claudio Lotito, pizzicato dalle telecamere dello stadio mentre si alza e si allontana dalla tribuna. Forse per un momento, forse per più tempo, il gesto del presidente biancoceleste non è però sfuggito nemmeno ai tifosi sui social: "Pure Lotito se n'è andato...", ha commentato un utente amareggiato su "X".