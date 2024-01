Lazio, un mese di ferro: il piano di Sarri per il tour de force

Dal Napoli al Bayern Monaco, un mese (e poco più) di fuoco. La delusione per la batosta subita nella semifinale di Supercoppa italiana a Riyad dovrà essere smaltita il prima possibile, non c’è tempo per rimuginarci sopra. Dopo questi giorni di “riposo” e allenamento nel centro sportivo di Formello, per la squadra di Sarri inizierà un vero e proprio tour de force in cui ci si giocherà gran parte della stagione. le sfide. Dopo aver recuperato terreno in campionato nell’ultimo periodo, adesso i biancocelesti devono riuscire a non vanificare quanto di buono ottenuto, continuando su quella lunghezza d’onda e rilanciandosi in pianta stabile sul treno per l’Europa che conta. Sono 7 partite di campionato (di cui 6 contro avversarie attualmente nelle prime 10 posizioni di classifica) nel giro di 37 giorni, a cui vanno aggiunte pure le 2 con il Bayern Monaco degli ottavi di finale di Champions League, la prima all’Olimpico e la seconda all’Allianz Arena. Una media di un incontro ogni 4,1 giorni, un calendario intenso e senza sosta che dirà tanto, se non tutto, su ciò per cui lotterà la Lazio fino al termine della stagione.