Incidente Immobile, c’è l’accordo tra le parti: niente processo

ROMA - Niente processo dopo l’incidente tra l’auto di Ciro Immobile e il tram guidato da Walter Mannoni. Come riportano La Repubblica e Messaggero, le querele sono state ritirate e il pm ha chiesto l’archiviazione. L’incidente, avvenuto lo scorso 16 aprile 2023 in Piazza delle Cinque Giornate, non è mai stato chiarito: entrambi hanno sempre sostenuto di essere passati con il verde. I periti non hanno accertato le responsabilità e il tutto si è chiuso con un sostanziale pareggio. Da una parte l’attaccante della Lazio, colpevole di aver spinto la macchina fino a 65 chilometri orari in una strada con limite a 50 km/h. Dall’altra l’autista del tram, partito in maniera imprudente.