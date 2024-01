Lazio, oltre i settori chiusi: si potranno acquistare biglietti per le Tribune

ROMA - Settori Curva Nord, Distinti Nord Est e Distinti Ovest chiusi, la Corte Sportiva d’Appello ha respinto il reclamo della Lazio. E allora, in occasione del match contro il Napoli, la società “dispone per gli abbonati dei settori colpiti dalla sanzione disciplinare la possibilità di accedere all’incontro in settori diversi da quello acquistato stagionalmente”. Il comunicato spiega: “Tenuto conto della capienza totale dell’impianto, l’attuale disponibilità di posti nonché delle particolari condizioni di rischio sottese all’incontro (vedi ordinanza prefettizia), sarà messa a disposizione degli abbonati di Curva Nord e Distinti Nord Est e Ovest, la possibilità di effettuare un “upgrade” del proprio abbonamento accedendo ai posti disponibili di tribuna Monte Mario e Tevere”.