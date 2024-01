Lazio, Guendouzi e quel conto in sospeso con il Napoli

ROMA - Da Napoli al Napoli . L'avventura di Guendouzi con la Lazio è iniziata proprio lì, all'ombra del Vesuvio . È al Maradona che ha conquistato i suoi nuovi tifosi e che, di fatto, ha dato avvio alla "crisi" della squadra avversaria, che a quella gara arrivava con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato . La prestazione del francese di quel 2 settembre la ricordano benissimo un po’ tutti, insomma. Compreso ovviamente il diretto interessato, che praticamente era appena sceso dall'aereo proveniente da Marsiglia . Neanche il tempo di disfare la valigia e Sarri lo aveva portato con sé nella trasferta campana, mandandolo in campo nei 25 minuti finali per il suo debutto assoluto in biancoceleste .

Guendouzi, il debutto

Un'occasione che Matteo ha colto al volo, seppur con un pizzico di sfortuna di troppo. Sì, perché in quella porzione di gara che gli è stata concessa, ha trovato subito il modo di farsi conoscere, di lasciare il segno. Prima con un assist delizioso trasformato in gol da Zaccagni, poi con una rete realizzata personalmente grazie a un bel tiro a giro. Peccato però che in entrambi i casi le marcature siano state annullate dopo una revisione del Var. Una doppia delusione che il centrocampista francese aveva commentato sul campo con il direttore di gara, il signor Colombo: «Ce l'hai con me?», gli aveva domandato con un sorriso amaro mentre era inquadrato dalle telecamere. Successivamente, negli spogliatoi, l'arbitro avrebbe anche ammesso l'errore per quanto riguarda il dietrofront sul sigillo dello stesso Guendouzi, rendendo ancora più beffarda la decisione e lasciando così quel conto in sospeso.

Guendouzi, questione di percorsi

Non è stato comunque un problema a livello di primo impatto e nemmeno per il risultato finale, visto che quella gara la Lazio l’ha vinta grazie alla rete decisiva di Kamada. Già, il giapponese, che in quel momento sembrava essere l'uomo designato per ricoprire il posto vacante lasciato libero da Milinkovic nell'undici titolare di Sarri. Poi però è arrivato quel capellone da Marsiglia a ribaltare le gerarchie, a far cambiare punto di vista all'allenatore e, di conseguenza, a indirizzare l'ex Eintracht Francoforte verso un declino che lo ha condotto verso un ruolo di secondo piano. Un'involuzione che ha spianato la strada all'ascesa francese, che da quel momento non ha saltato una sola partita della squadra biancoceleste, trasformando gli iniziali ingressi a gara in corso in una titolarità pressoché inamovibile.