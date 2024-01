Lazio, Olimpico da riempire: con la squalifica la Nord va in Tevere

Il downgrade della squalifica aveva abbassato la quota abbonati da 30.333 a 11.333. L’upgrade offerto dalla Lazio agli abbonati di Curva e Distinti Nord (in tutto 19.000) ha riportato la quota spettatori a 21.333 per effetto dei 10.000 biglietti venduti ieri. Gli abbonati che domenica non potranno accedere ai settori chiusi hanno la possibilità di trovare posto in Tribuna Tevere e in Monte Mario effettuando «l’upgrade del proprio abbonamento», è stato lo slogan scelto dalla società. Molti lo hanno già fatto. La Lazio spera almeno di raggiungere quota 30.000 spettatori, è aperta anche la Curva Maestrelli (pur costando il biglietto 40 euro). I rappresentanti della Curva Nord, intervenendo ieri a Radio Olympia, hanno annunciato che troveranno posto in Tevere: «Seguiremo la partita dalla Tribuna Tevere perché il tifo non è legato necessariamente all’appartenenza a un settore ma l’importante è essere al fianco della Lazio in ogni modo possibile, in casa e in trasferta...». E’ stata contestata la decisione del Giudice Sportivo, basata sui verbali degli 007 federali. La Lazio, facendo ricorso, ha provato a far leva sul mancato intervento dell’arbitro Orsato durante il derby, non aveva fatto scattare le attività di richiamo. E’ stato anche prodotto un parere della Questura e di alcuni agenti della Digos. La Corte sportiva d’Appello ha respinto ogni tentativo. «E’ chiaro che è stato commesso un abuso nei confronti di una Curva, di una società e di una squadra che si sta giocando il posto in Champions League... Parliamo di 4 persone, 4 ispettori che hanno dichiarato che il 90% dei settori squalificati hanno fatto gli ululati... Nessuno è andato ad avvertire arbitro o quarto uomo per segnalare che stava succedendo qualcosa di sbagliato... siamo purtroppo di fronte a una sentenza mediatica», si è concluso così l’intervento dei rappresentanti di Curva.