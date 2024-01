Atalanta-Lazio, trasferta con limitazioni: chi è di Roma resta a casa

ROMA - Niente trasferta a Bergamo per i tifosi della Lazio residenti a Roma e provincia. “In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti: i residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio”, si legge nel comunicato. Potranno acquistare un tagliando chiunque sia residente fuori dalla Capitale e possessore della Fidelity Card SS Lazio. Nella passata stagione, il 23 ottobre del 2022, di tifosi biancocelesti al Gewiss Stadium se ne contavano circa 1200. Ma in passato altro blocco alla trasferta (totale), come accaduto nel 2018 per paura di scontri.