Mondiale per club, la Lazio si avvicina alla Juve: tutti gli scenari

Serata da ricordare per la Lazio, che a sorpresa batte il Bayern Monaco all'Olimpico. Una vittoria importantissima per i biancocelesti di Sarri, in ottica qualificazione ai quarti di Champions ma possibilmente anche per un posto al Mondiale per Club. Il torneo internazionale avrà la prima edizione della sua nuova versione nell'estate 2025 negli Stati Uniti, con trentadue squadre di cui dodici europee. La qualificazione si decide in base al ranking Uefa.