"Sogno Lazio, allarme Bayern": le reazioni della stampa estera al trionfo di Sarri

Trionfo Lazio, crisi Bayern: le reazioni

"Il Bayern non alza la testa, la Lazio sogna i quarti", si legge in Spagna su Sport. Ancora sui giornali spagnoli: "La Lazio sorprende il Bayern e mette più pressione su Tuchel", scrive il Mundo Deportivo, mentre per Marca "La Champions conferma la crisi del Bayern". Stampa inglese durissima contro i tedeschi e Kane: su Sport Mirror si legge "Harry e il Bayern in dieci battuti dalla Lazio a Roma". La stampa tedesca sottolinea la crisi del Bayern Monaco: "Bayern in un circolo vizioso", scrive Kicker. "Peggiora la situazione, per Tuchel è allarme rosso", scrive Bild.