Sorpresa Guendouzi: la frase che non ti aspetti dopo Lazio-Bayern

Matteo Guendouzi è stato eletto MVP della gara Lazio -Bayern. Partita incredibile del centrocampista biancoceleste, voto 8 in pagella . Ha corso a tutto campo, per tutta la partita, sfiorando anche il gol.

Cosa ha detto Guendouzi a fine partita?

A fine gara ha stretto forte a sé il premio, sorridente, poi a Lazio Style Radio ha ironizzato ma neanche troppo commentando il riconoscimento personale ottenuto all'Olimpico: "Il premio di MVP va a tutti i miei compagni in squadra, è la prima volta che lo vinco e lo terrò stretto a me nel letto". Gioia grande per l'ex centrocampista del Marsiglia, anni 24, entrato subito nel cuore dei tifosi e in quello di Sarri, che a lui non rinuncia praticamente mai. Dopo le prove di grande spessore nei derby, l'ennesima conferma in Champions League.