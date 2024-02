Immobile è rinato: trascina la Lazio e Sarri verso un sogno

Cirone di Champions è unico , inimitabile e irraggiungibile. Tre partite all’Olimpico, un poker servito di gol: 1-0 al Bayern negli ottavi, 2-0 al Celtic e 1-0 al Feyenoord nella prima fase. Il vero uragano è lui, ha trascinato di peso la Lazio a un passo dal sogno , ora i quarti di finale sono contendibili e nessuno, sino a poche ore fa, ci avrebbe creduto. L’ultima firma, su rigore ai fuoriclasse bavaresi, ha solo certificato la sua rinascita , ma i segnali di progresso fisico (nel modo di scattare in profondità e di attaccare la porta) erano apparsi evidenti sabato a Cagliari. Immobile era stato decisivo nel girone: un gol alla sua maniera il 7 novembre per schienare in contropiede il Feyenoord e una doppietta, entrando nell’ultima mezz’ora, per abbattere il muro alzato dal Celtic Glasgow il 28 novembre. Ha segnato solo Ciro, nelle ultime tre partite di Champions in casa, senza giocare a tempo pieno. «Era dura toglierlo questa volta, ma non gli devo far tirare la corda e bisogna preservarlo» ha raccontato Sarri nella notte del sogno con il Bayern . Mau l’ha tenuto in campo 74 minuti, optando per la solita staffetta con il Taty subito dopo il rigore decisivo. Il conto, aggiungendo 63 minuti con il Feyenoord e altri 29’ con il Celtic, porta il totale a 166. In media, nelle tre partite che hanno scandito il cammino europeo della Lazio, Ciro ha realizzato un gol ogni 41 minuti. Mostruoso . Si è preso il primo round e vedremo come andrà a finire il 5 marzo all’Allianz Arena. Un inferno ha preannunciato Sarri e si tratterà di una partita ancora più dura: il gusto del divertimento e dell’impresa dovrà accompagnare la Lazio in Baviera.

Immobile, i numeri in Champions

Una cosa è certa. Immobile sta tornando ai suoi livelli e forse è la migliore notizia dall’inizio della stagione. Il vero Ciro fa la differenza. Non c’è Lazio senza il centravanti di Torre Annunziata, 34 anni da compiere martedì prossimo, ieri celebrato anche dalla Lega Pro, che ha voluto ricordare gli esordi (in epoca adolescenziale) al Sorrento. «Ho fatto poca Champions» si lamentava Immobile nella conferenza stampa della vigilia. Nel torneo, ha centrato la porta con le stesse medie tenute durante la carriera in Serie A: 13 gol (uno ogni 104 minuti) in 22 presenze totali con Lazio, Borussia Dortmund e Siviglia risalendo sino al debutto con la Juve (datato 25 novembre 2009) quando Ferrara lo fece alzare dalla panchina per sostituire il mito Del Piero.

Immobile, le condizioni e la chiamata di Spalletti

Dentro una stagione piena di stop e di infortuni, Immobile ha già realizzato 10 gol (4 in Champions, 6 in Serie A). Lavori specifici, allenamenti personalizzati e la dieta mediterranea consigliata da mamma Michela, oltre al lavoro a Formello, gli hanno permesso di ritrovare la forma. Dovrà proseguire, sino a maggio, senza ulteriori stop. Sarri sta pensando a come gestirlo in alternanza al Taty nel trittico con Bologna, Torino e Fiorentina. Non sente Spalletti da metà ottobre, ma è l’unico dei senatori azzurri con possibilità di essere richiamato. Insigne, Verratti e Bonucci non ne hanno. L’Europeo in Germania è ancora possibile, dipenderà dalle sue condizioni e dalla concorrenza, per ora fiacca o inesistente. Il ct deciderà a fine maggio.