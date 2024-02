La furia di Marocchi contro la Lazio in silenzio stampa: la frase in diretta tv

ROMA - Tensione alle stelle nel post-partita di Lazio-Bologna. Il club biancoceleste, sconfitto 2-1 dai rossoblù, non ha gradito la direzione arbitrale di Maresca, motivo per il quale è stato indetto un polemico silenzio stampa. Una scelta che non è piaciuta all'opinionista Giancarlo Marocchi che, presente negli studi Sky, ha detto la sua in merito: “Torniamo nella preistoria con questa roba qui. Se la Lazio deve pensare di battere il Bologna con due fischi che Maresca non ha visto, mi sembra un po’ poco. Col Bayern ha dimostrato di essere una squadra forte”.