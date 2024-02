Sarri, Guardiola non si copia

Copiare i concetti di Guardiola è una moda affascinante, ma comporta anche pericolosi rischi , come la frittata che hanno combinato Provedel e Luis Alberto. Pessimo vizio , quello di ricorrere sempre alla costruzione da dietro, che è uno dei marchi distintivi del Manchester City di Pep, abituato a lavorare però con i maghi del circo, da Foden a Bernardo Silva. Un’ingenuità che rovina la domenica della Lazio e di Sarri , perché il tecnico è innamorato della gestione del pallone, ma a Formello - durante gli allenamenti - ripete spesso che a prevalere deve essere il buon senso. Un abbaglio che potrebbe rivelarsi letale nella corsa alla qualificazione in Champions. La partita persa contro il Bologna di Thiago, che esprime ricchezza di contenuti e modernità con il suo 4-2-3-1, riassume in modo plastico i pregi, i difetti e i paradossi della squadra biancoceleste . Si parte dalla bellezza del gioco espresso nel primo tempo: manovra deliziosa, distanze perfette tra i reparti, emozioni e divertimento, la perla di Isaksen, l’assist di Immobile, il palo colpito dal danese, il salvataggio di Lucumí sul tiro di Guendouzi. Ma poi gli eccessi di sicurezza di questa Lazio si traducono, a volte, in presunzione e immaturità , come è capitato ieri con l’idea di azzardare un pericoloso tiki-taka nella propria area di rigore. Regalo con il fiocco rosso: il Bologna pareggia con El Azzouzi e la musica cambia.

Lazio: polemiche, rimpianti e delusione

Un errore che deve pesare sulla coscienza del gruppo di Sarri, almeno quanto il polemico silenzio ordinato dalla società per una serie di decisioni dell’arbitro Maresca. La Lazio fatica a trovare equilibrio e regolarità: ha perso tredici punti da una situazione di vantaggio e viaggia a -8 rispetto alla stesso periodo dello scorso campionato. Differenza giustificata solo in parte dalla cessione di Milinkovic. Dopo l’intervallo è finita la benzina, la squadra ha risentito delle fatiche di mercoledì sera con il Bayern. Sono mancate energie e brillantezza. È riemerso il problema legato a una panchina povera di soluzioni, anche a causa delle assenze di Zaccagni, Rovella, Romagnoli e Vecino. Preoccupa l’involuzione di Casale, entrato dopo l’infortunio di Patric e responsabile sul gol dell’1-2 di Zirkzee. Invisibile Kamada. Castellanos e Pedro hanno deluso. Non ha premiato neppure l’idea avuta da Sarri di cambiare fascia a Felipe e a Marusic, che hanno traslocato a metà ripresa sul binario destro. La prospettiva di una stagione senza respiro, tra coppe e campionato, è stata sottovaluta dal presidente Lotito anche durante il mercato di gennaio, quando gli unici tentativi sono stati effettuati per quattro inglesi di seconda fascia: Clarke del Sunderland, Whittaker del Plymouth, Rowe del Norwich e Kent del Fenerbahçe. Il Bologna, nella sua capacità di investire, può rappresentare un modello manageriale per tutti: Ferguson e Zirkzee sono costati meno di Castellanos. E adesso? Il recupero di giovedì, in casa del Torino, è un’altra trappola per Sarri, scivolato all’ottavo posto: restano quattordici partite per dare un indirizzo diverso a questo campionato. Tanti rimpianti, ma anche cinque certezze: la personalità di Gila (ottima l’intuizione avuta da Tare nel 2022), la sostanza di Guendouzi, la rinascita di Cataldi, la condizione di Immobile e la crescita di Isaksen. Ma fare calcoli sulla zona Champions, adesso, non avrebbe senso.