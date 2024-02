Lazio, Provedel e l’errore con il Bologna: per tutti resta una garanzia

ROMA - Nel rapporto rischi-benefici, senza scomodare i guru Guardiola e Luis Enrique, da Spalletti a Sarri, passando per lo stesso Simone Inzaghi nelle versione laziale, non c’è allenatore in Serie A (o forse in Europa) che discuta i vantaggi garantiti dalla costruzione dal basso. Può aiutare, anzi agevola, lo sviluppo della manovra offensiva e garantisce, in certi casi, la superiorità numerica nella parte iniziale dell’azione, soprattutto quando sei sotto pressione. Il calcio si evolve, non è lo stesso di cinque o sei anni fa, neppure è statico come il Subbuteo. Siccome tutti lavorano per vincere, non per perdere, ci sono solo due possibilit à: o si accetta l’errore (capita una volta tanto) oppure ci si iscrive alla scuola di Coverciano per capire come mai quasi tutti gli allenatori abbiano aderito alla corrente di pensiero più moderna.

La strategia della Lazio inizia dal portiere

La Lazio, nel caso specifico, è allenata da un tecnico che fa del possesso uno dei principi cardine su cui costruire l’azione e per questo motivo ha scelto un portiere che già dai tempi in cui giocava a La Spezia era segnalato tra i migliori in circolazione nel gestire il pallone con i piedi. Sarri non rinuncia alla costruzione dal basso e rispetto alla passata stagione ha perso una torre come Milinkovic. Oggi, alzare la palla, per la Lazio è diventato complicato: manca un riferimento preciso per il lancio del portiere e tante volte significa buttare il pallone, restituendolo agli avversari. Poi, è ovvio, nel momento in cui becchi gol e rovini una partita, viene spontaneo chiedersi perché Provedel non abbia lanciato e tirato via la palla.Nella circostanza specifica, bisogna dividere le responsabilità: Luis Alberto, più che un passaggio, gli ha sparato una cannonata addosso. Il pallone non era rasoterra, si è alzato e Ivan l’ha colpito (male) dopo un rimbalzo. Da qui l’assist di Fabbian e il gol di El Azzouzi. L’errore di partenza forse è stato servire il numero 10 spagnolo per vie centrali e marcatissimo, ma quante altre volte è successo nelle partite precedenti? Un’infinità e Luis Alberto è il giocatore più tecnico della Lazio. Può succedere anche a lui di non restituire una palla con precisione, tanto più sul campo dell’Olimpico, di cui spesso si lamenta Sarri. Allo stesso modo, non va sottovalutata la pressione del Bologna. Quattro uomini sono entrati nell’area della Lazio, Fabbian era addosso a Provedel già quando stava partendo il passaggio verso Luis Alberto.

Il rapporto che premia Provedel

Di fondo andrebbero ricordate le partite in cui Provedel ha salvato con le sue parate la Lazio e restano le statistiche. Come precisione nei passaggi, è il primo portiere italiano (81,2%), secondo in Serie A soltanto a Sommer, lo specialista svizzero dell’Inter. Provedel precede Meret, Maignan, Terracciano, Rui Patricio, Skorupski, Di Gregorio e Szczesny. Si prende dei rischi, ma è una risorsa. Si tratta del primo errore con i piedi in due anni. Per numero di passaggi riusciti è quinto a quota 580 dietro Sommer (621), Maignan (618), Martinez (596) e Terracciano (580). Il rapporto rischi-benefici resta elevatissimo a suo favore. Un errore su mille palloni giocati.