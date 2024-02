La Lazio festeggia Immobile: il post per il compleanno del capitano

Avrebbe preferito sicuramente festeggiarlo con una vittoria ma di certo quella rete che ha consegnato il successo alla Lazio sul Bayern Monaco è stato il più bel regalo di compleanno per Ciro Immobile che oggi spegne 34 candeline . Capitano, quattro volte miglior marcatore della Serie A, miglior realizzatore della Lazio con 206 centri in tutte le competizioni.

Immobile, il messaggio di auguri della società

Bastano i numeri a spiegare cosa rappresenta Ciro Immobile per la Lazio che nel giorno del suo compleanno lo ha celebrato con un post social: "Buon compleanno Ciro!", questo il messaggio che in poco tempo ha fatto il pieno di like e di commenti di tantissimi tifosi che hanno voluto augurare il meglio in questa giornata speciale al capitano.