Provedel rinnova. Poi la Lazio brinda al compleanno di Immobile

Tre incontri, l’ultimo si è consumato ieri a Formello: la Lazio e Provedel hanno raggiunto l’intesa sul prolungamento del contratto. Ballavano gli ultimi dettagli relativi all’intesa economica e alla possibilità di prolungare o meno di un anno il vincolo. Il portiere friulano ha rinnovato, la scadenza passerà dal 30 giugno 2027 all’estate del 2028 e verrà adeguato l’ingaggio per una cospicua parte della stagione in corso. Un premio meritato per il numero uno arrivato dallo Spezia nell’estate 2022, miglior portiere del campionato di Serie A lo scorso anno, entrato nel giro azzurro con Mancini e confermato da Spalletti dietro a Donnarumma e Vicario, protagonista in Champions. Un attestato di fiducia e di stima importante da parte della società: la decisione era stata presa e certo nessuno l’avrebbe rimessa in discussione, ma chiudere gli accordi poche ore dopo l’errore pesante di domenica all’Olimpico è un bel messaggio e sottolinea il rapporto, destinato a protrarsi nel tempo. Ivan si è legato alla Lazio, si vede a Roma forse anche quando avrà smesso di giocare, peraltro meritava un riconoscimento: verrà ritoccato il suo ingaggio, inferiore (sino alle scorse settimane) allo stipendio di Isaksen, preso in estate. Una scaletta, come sa benissimo la Lazio, deve anche rispettare ruoli e rendimento.