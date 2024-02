Diretta Sarri, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Torino-Lazio

23:31

Sarri su Guendouzi

"A differenza degli altri, ha più esperienza di livello nonostante l’età sia ancora abbastanza giovane. È un giocatore più pronto rispetto agli altri che devono fare un altro tipo di percorso. Cosa mi piace di più di questa squadra? Un gruppo che dà la sensazione di essere in crescita, in questi tre anni abbiamo dovuto ricominciare sempre come fosse l’anno zero. Ha avuto senz’altro delle difficoltà a inizio stagione, ma dà sensazioni positive. Gruppo predisposto al lavoro, avrebbe voglia di crescere, speriamo che l’evoluzione sia positiva e che l’anno prossimo non si riparta da zero".