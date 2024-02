Luis Alberto-Sarri, discussione a bordo campo: cosa è successo

TORINO - “Perché proprio a me?”, sembra dire Luis Alberto nel momento del cambio in Torino-Lazio. Lo spagnolo è una furia contro Maurizio Sarri a bordo campo. I fatti: Gila espulso, il tecnico richiama il Mago in panchina per spedire in campo Casale, un altro difensore. Lo spagnolo non ci sta e inizia una discussione con l’allenatore nell’area tecnica. Il tutto va avanti per qualche secondo, poi Luis si siede in panchina e la polemica si placa. Non è la prima volta che succede un episodio del genere. Il Mago è questo, i cambi li digerisce poco. Finisce tutto in pochi attimi con Casale dritto in campo.