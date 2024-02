Lazio, Oddi dopo il ko di Firenze: "Ecco di chi è la colpa"

Oddi: "La colpa è di tutti"

L'ex difensore della Lazio, campione d'Italia nel 1974, prova ad analizzare le responsabilità della sconfitta di Firenze: "La colpa è di tutti quanti, se vogliamo bene alla Lazio non dobbiamo esagerare. Quello che mi fa pensare è che avendo migliorato la rosa dei titolari, ora stiamo andando peggio: a questo punto o i giocatori non sono adatti, o l’allenatore non li allena bene o ancora è colpa della società. Per me i colpevoli sono sempre i giocatori, perchè scendono loro in campo. Ora come ora la Lazio può perdere con chiunque".