Lazio, Sarri si rilancia nel futuro: vuole restare fino al 2025

ROMA - D i Bello e di brutto . In dieci giorni abbiamo visto e sentito di tutto. I torti di Lazio-Milan , la missione a Monaco , fatti e misfatti, le spy-story , la corsa ai tribunali, Lotito contro tutti e tutti contro Lotito , Moggi contro Sarri e Sarri contro Moggi . Uno stridio di uomini e storie. Eroicamente abbiamo resistito e siamo arrivati al giorno di Lazio-Udinese . Più di tutti Sarri e i suoi uomini, condannati a vivere una faticosa quotidianità, a vincere stasera e il più possibile fino a maggio. Ripartiamo da Mau , cui spetta il compito di ridestare una Lazio che in campionato ha vinto solo due volte nelle ultime sei partite . Stasera sarà squalificato, lo sostituirà il vice Martusciello . Il presente si intreccia al futuro. Sarri , a Monaco, si è lanciato nella frase «il ciclo può essere finito». Le troppe chiacchiere scaturite dall’ammissione hanno spinto la società a esprimere al tecnico «totale fiducia» precisando « che lo stesso ha un contratto in scadenza nel 2025 ». Quest’ultima annotazione avvalora quanto ribadito più volte dal tecnico e quanto emerso negli ultimi giorni da Formello : Sarri ha ribadito alla società di voler rispettare la scadenza di contratto , il che complica eventuali tentativi di separazione consensuale . A inizio stagione c’era stata un’intesa verbale, avrebbe spinto le parti a confrontarsi nel caso in cui i progetti fossero diversi. Lotito è ostaggio del contratto da 10 milioni lordi (fino a giugno 2025) che regola il rapporto tra Sarri e la Lazio . Senza accordo di uscita, la somma andrebbe riconosciuta interamente al Comandante . E pensare che Lotito paghi un altro allenatore è utopia . Questi scenari, ovviamente, andranno comprovati dai fatti. Restano undici partite di campionato da giocare e in ballo c’è una finale di Coppa Italia da conquistare . Solo un precipitamento potrebbe costringere la società ad agire. Ci sarà tempo e modo, se il matrimonio proseguirà, di capire in che modo. Tenere un allenatore in scadenza non è mai opportuno, la società nei mesi scorsi era scettica su questa eventualità. Anche il rinnovo potrebbe essere un rischio .

Lazio, l'obbligo di vincere

Si sente un gran bisogno di calcio dopo questi dieci giorni caotici. E Sarri ha un gran bisogno di vincere. In campionato è reduce dai ko contro Fiorentina e Milan, tre sconfitte di fila in Serie A non si registrano da luglio 2020 ed è meglio non aggiornare la statistica. L’Udinese, all’Olimpico, ha fatto brutti scherzi. Dopo cinque successi di fila, i biancocelesti non sono riusciti a vincere contro i bianconeri nelle ultime tre partite. Sarri è imbattuto contro Cioffi (due successi e un pareggio) e nelle 15 sfide contro l’Udinese ha contato otto successi, tre pareggi e quattro sconfitte. Si tornerà a giocare in campionato dopo la notte horror di Di Bello in Lazio-Milan. Le sue decisioni peseranno stasera perché oltre Sarri sono squalificati Guendouzi, Marusic e Pellegrini. Lazio-Udinese è stata affidata a Gianluca Aureliano, faceva parte della squadra di Di Bello contro il Milan come Avar. La società, Sarri e i giocatori chiedono arbitraggi adeguati, da inizio stagione hanno denunciato torti e ingiustizie. Errori, veleni, denunce di complotti. C’è bisogno di normalità dopo tanti giorni confusi. «Ora però bisogna iniziare a concentrarsi su altre cose. C’è da risalire la classifica, in campionato abbiamo fatto meno rispetto alle nostre possibilità. Con l’Udinese vogliamo fare risultato, loro sono in lotta per la salvezza: sarà una partita dura. Dobbiamo avere le giuste motivazioni per risalire», sono state le ultime parole di Sarri, solleticate dall’attacco di Moggi. Valgono ancora oggi. Poi, a Mau, è tornato il mal di parola.