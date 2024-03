Tudor pronto a incontrare Lotito: si accende la pista Lazio

ROMA - La Lazio cerca il sostituto di Maurizio Sarri . Dopo le dimissioni dell’allenatore toscano, la dirigenza laziale si è mossa tempestivamente per dare una nuova guida tecnica alla squadra, nonostante la momentanea conferma di Giovanni Martusciello. Nelle prossime ore il presidente Claudio Lotito potrebbe incontrare l’ex allenatore del Marsiglia Igor Tudor , accompagnato dall’agente Anthony Seric.

Tudor, la prima opzione di Lotito

Quello dell’allenatore croato al momento è il nome più caldo per assumere la guida tecnica della Lazio. Questa mattina tutto lo staff tecnico di Sarri si è dimesso in blocco, lasciando unicamente Martusciello sul campo di allenamento. Il club sarebbe pronto a proporre all’ex tecnico di Udinese, Hajduk Spalato e Verona un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2025. Sabato sera la squadra scenderà campo nella trasferta di Frosinone: sulla panchina dovrebbe esserci Martusciello in attesa di una fumata bianca.