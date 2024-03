Tudor alla Lazio diretta: segui la giornata LIVE

È Igor Tudor l'allenatore scelto dalla Lazio per sostituire Sarri . Il tecnico croato ieri ha incontrato Lotito, con il quale ha trovato una intesa di massima. Si attende l'annuncio ufficiale .

9:30

Da Scaloni a Lopetegui, i nomi accostati alla Lazio

Sono diversi i nomi accostati alla Lazio dopo le dimissioni di Sarri. In orbita ci sono stati Scaloni e Conceicao, con quest'ultimo che lascerà il Porto al termine della stagione. Tra i papabili anche Gattuso e Lopetegui, prima della virata decisiva su Tudor

9:15

Lazio, con Tudor si decide sullo staff

Tra gli argomenti trattati nel corso dell'incontro, c'è stato anche quello relativo allo staff tecnico. La Lazio ha tenuto sotto contratto Martusciello, al momento allenatore in interim. Non è da escludere che Lotito abbia proposto a Tutor di tenerlo come secondo

9:00

Lazio, scelto Tudor: i dettagli dell'operazione

Lotito ha incontrato Tudor nella serata di ieri, raggiungendo una intesa. Il tecnico è disposto a subentrare durante la sosta. Per lui è pronto un contratto con scadenza 2025, in modo da assicurargli la panchina biancoceleste anche nella prossima stagione, escludendo il ruolo di traghettatore. Si è discusso del progetto, con le parti che si sono lasciate in maniera positiva. Leggi qui tutti i dettagli

