Lazio, Casale su Tudor: "L'ho visto carico. Ecco in cosa siamo cambiati"

ROMA - "Il mister l’ho ritrovato come l’ho lasciato, molto carico e tanta voglia di trasmettere le sue idee". Nicolò Casale parla di Igor Tudor, neo tecnico della Lazio conosciuto a Verona. I biancocelesti cercano la svolta con il croato in panchina, arrivato per sostituire Sarri. E Casale a Lazio Style Channel: "Avendolo avuto sapevo cosa aspettarmi, ho avvertito i compagni, sono rimasti contenti, ha portato più pressing e più intensità nella zona offensiva. Speriamo da stasera di fare vedere già quel che abbiamo provato. Che gara servirà? Sappiamo che la Juve sia forte sulle palle inattive e ripartenze, non dobbiamo concedere spazi, ci lasceranno giocare e dobbiamo essere attenti a non perdere palle".