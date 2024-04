Roma-Lazio, Tudor in conferenza stampa: orario e dove seguirla

Poco meno di 48 ore e poi sarà derby della Capitale . Lazio e Roma si preparano alla terza stracittadina dell'anno, dopo la gara d'andata e la sfida di Coppa Italia, in programma sabato 6 aprile alle 18.00 allo stadio Olimpico. Così come il tecnico della Roma De Rossi anche l'allenatore dei biancocelesti Igor Tudor presenterà la sfida in conferenza stampa.

Tudor in conferenza stampa, orario e dove seguirla

Come comunicato dalla società sul sito ufficiale la conferenza stampa è in programma venerdì 5 aprile alle 14.00: "Il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio domani, venerdì 5 aprile 2024, alle ore 14:00 presso la sala stampa dell'S.S. Lazio Training Center di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it", si legge nella nota.