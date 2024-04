"C'è cosa più bella?", Tudor e il labiale a Castellanos: si capisce tutto

Cosa ha detto Tudor a Castellanos?

Le telecamere di Dazn inquadrano l'allenatore ex Verona che sprona così il suo centravanti: "Guarda, di là c'è un difensore che per me è il più forte al mondo. C'è una cosa più bella di giocare contro il più forte al mondo? No, non c'è". Il suo riferimento è a Bremer, centrale di Allegri. Il labiale è chiaro e le immagini hanno fatto il giro del web.