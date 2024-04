Lazio, Immobile sorpreso per il poco impiego: cosa vuole fare

L’infermeria si stava svuotando, lui ci è entrato un attimo prima che si chiudesse la porta. Gila è l’unico calciatore ai box oltre al lungodegente Provedel , ormai sulla via del rientro. Lesione muscolare confermata per lo spagnolo, uno dei migliori della rosa per rendimento in questa stagione. Out dall’intervallo della semifinale di ritorno con la Juventus, il secondo round di Coppa con i bianconeri è stato fatale per l’adduttore sinistro. Il rischio è che possa tornare per la partita di Milano con l’Inter (weekend del 18-19 maggio), la lesione è di medio grado e lo bloccherà per circa venti giorni . A oggi, insomma, sembra complicato un recupero per l’Empoli, da affrontare nella gara precedente a quella di San Siro. Un peccato doppio visto anche il valore simbolico del confronto coi toscani: all’Olimpico si celebreranno i 50 anni dal primo scudetto biancoceleste con tanto di maglia speciale (già messa in vendita dal club).

Tudor, scelte obbligate

«Siamo ottimisti per qualche partita da qui alla fine», ha spiegato il prof Rodia dopo la vittoria con il Verona. Il forfait di Gila costringerà Tudor ad andare avanti con il terzetto schierato sabato sera: Patric e Casale braccetti ai lati di Romagnoli, perno centrale della linea a tre. Nella ripresa, con il risultato inchiodato e la Lazio maggiormente sbilanciata, il croato aveva optato per la soluzione arrembante con Marusic arretrato, affidandosi sulle fasce a due esterni iperoffensivi come Felipe Anderson e Zaccagni. Tudor, anche a Monza, non potrà scegliere in difesa come d’altronde sempre successo da quando è al comando della Lazio: è passato dal ritorno in extremis di Patric (esordio in campionato contro la Juve) allo stop attuale di Gila, passando per l’affaticamento al polpaccio di Romagnoli, risolto dalla trasferta a Marassi (dentro all’intervallo). I problemi fisici continueranno a dettare le decisioni difensive.

Immobile sorpreso: cosa è successo

La preparazione alla prossima sfida scatterà domani alle 17. La squadra ha rifiatato ieri e lo stesso farà oggi: doppio riposo concesso. Eccetto Gila, sono già stati ritrovati gli acciaccati dell’ultimo periodo. Lazzari (rimasto in panchina), Kamada e Zaccagni. Quest’ultimo si è visto con il timbro decisivo, 12 minuti dopo l’ingresso in campo. Un gol per candidarsi alla maglia da titolare. Immobile invece ha giocato solo 7 minuti, recupero compreso. L’ingresso al 42’st l’ha avvilito, si aspettava di più e potrebbe parlarne con Tudor.