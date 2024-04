Il vero Kamada: ora la Lazio aspetta il sì

I sette samurai sono diventati i dieci samurai. «Servirebbero 10 Daichi», vuoi mettere la soddisfazione di Tudor che ha rianimato Daichi Kamada e che vorrebbe tutti e undici (non solo dieci) come lui. Undici Kamada, invoca Igor. In dieci, invece, si giocava con il Kamada di Sarri. Probabilmente è come dice Tudor: «Non era adatto all’allenatore precedente». Daichi, in questa forma, è l’uomo che fa per Tudor. Il più moderno dei vecchi samurai. Statistiche alla mano è stato un piccolo diavolo contro il Verona: record di chilometri percorsi (11,8), record di tocchi con Luis (83), record di tocchi in area avversaria (8), record di possessi guadagnati (8), record di duelli tentati (15), due occasioni create (una per Guendouzi, una per Pedro), due intercetti, due contrasti, tre falli subiti e tre fatti. Partenze e ripartenze aggressive, una presenza viva e forte a tutto campo. Le skills della sua partita sono state montate in una clip pubblicata dalla Lazio sui social: recuperi difensivi, assalti offensivi, anticipi, contrasti, alcuni stile karate, assist, tiri. Si vede Kamada mentre costruisce davanti alla difesa e poco dopo nell’altra area pronto a finalizzare. L’esatto contrario di quello che era diventato.



La svolta di Kamada con Tudor