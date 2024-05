Tudor sull'esclusione di Luis Alberto dai convocati: "Fuori per un motivo"

Nel pre-partita di Lazio-Empoli, Igor Tudor ha avuto modo di soffermarsi non solo sui temi strettamente legati al match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, in merito al quale ha dichiarato: "Abbiamo lavorato su tutti i concetti Su quelli da migliorare, da confermare e sulla mentalità. Oggi è una gara difficile con una squadre che si vuole salvare, ma non ci sono scuse".