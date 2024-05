Tudor diretta dopo Lazio-Empoli, conferenza stampa e interviste LIVE

Igor Tudor è pronto a presentarsi in diretta tv e sala stampa per il commento di Lazio-Empoli 2-0 . Leggi tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei biancocelesti in diretta. Aggiornamenti in tempo reale.

15:36

Tudor: "Emozionato dalla festa"

Tudor: "Mi ha emozionato vedere le persone in campo, le bandiere. l'energia della gente che era allo stadio. I ragazzi hanno sentito questa energia, è stata una cosa troppo bella e anche io mi sono emozionato con loro".

15:34

Tudor in conferenza stampa: "Campo secco, vittoria non scontata"

Tudor in conferenza stampa: "Non è facile, i ragazzi sono stati molto bravi perché si giocava alle 12:30 in un campo secco, uno pensa che è scontato vincere contro l'Empoli ma non lo è. I ragazzi sono stati bravi, ci hanno messo orgoglio e sacrificio, hanno sofferto quando c'era da soffrire e questa bella vittoria ci avvicina al traguardo dell'Europa".

15:21

Tudor: "Difficile prendere scelte con gerarchie pregresse"

Tudor a Sky: "Fare l'allenatore è difficile perché è normale che tutti vogliono giocare, ma i ragazzi si sono messi a disposizione e mi hanno aiutato a prendere le mie scelte nonostante delle gerarchie pregresse. Ogni mia scelta è compiuta in buonafede".

15:19

Tudor: "Empoli meglio della Lazio? Mandas fa parte del gioco"

Tudor a Sky: "Non sottolineerei i meriti dell'Empoli e i demeriti della Lazio. L'Empoli ha provato a sfruttare i nostri errori. Mandas fa parte del gioco. Non è che prima di oggi avesse fatto tante parate così importanti".

15:14

Tudor: "Primi in classifica da quando sono arrivato"

Tudor a Sky: "Mi hanno chiesto come si può migliorare e io ho replicato che da quando sono arrivato siamo primi in classifica. Ho risposto così perché è oggettivo, non per fare polmeica. Non c'era nient'altro da ricordare ed è era l'unico modo con cui potevo rispondere".

15:12

Tudor a Sky: "Una bella giornata di festa"

Tudor a Sky sulla qualificazione in Europa (almeno Conference League): "La giornata di festa è stata davvero bella, è stato emozionante vedere tante bandiere, tante persone. Abbiamo ottenuto una vittoria importante e sofferta. La nostra qualità è venuta fuori. Quando sono arrivato non c'era nessun obiettivo se non di fare il meglio possibile. Lo stiamo facendo. Il nostro è un bel percorso, abbiamo portato a casa tanti punti. Non era facile. Vedremo a fine stagione dove giocheremo in Europa".

15:05

14:52

Nicola a Sky: "Mandas migliore in campo"

In attesa di Tudor, Nicola a Sky: "Abbiamo finito la partita con quattro attaccanti e mezzo in campo. Mi è dispiaciuto non raccogliere niente perché l'Empoli ha fatto un gran partita sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo diventare più cinici sottoporta ed è l'unico appunto che possiamo farci oggi. Il migliore in campo è stato Mandas. Possiamo e vogliamo migliorare. Non si è vista la grande differenza che c'è in classifica. La Lazio è una squadra di qualità, bravi noi a non farla emergere per tutto. La prossima partita (in trasferta contro l'Udinese) sarà super importantissima".

14:49

Tudor, quinta vittoria su sette partite in campionato

Tudor ha centrato la sua quinta vittoria su sette partite in campionato da allenatore della Lazio a fronte di un pareggio e una sconfitta. Il 2-0 all'Empoli è valso il quinto risultato utile di fila in Serie A, sesto se si considera il 2-1 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve.

14:42

Patric a Sky: "Il calcio di oggi è molto difficile"

In attesa di Tudor, ha parlato Patric ai microfoni di Sky: "Il clima di festa e la spinta della nostra gente ci ha aiutato. Il calcio di oggi è molto difficile. In Champions siamo arrivati fino agli ottavi, in Coppa Italia in semifinale, in campionato potevamo fare di più, ma adesso possiamo solo pensare dare il massimo nelle ultime due partite; a fare 6 punti. Vedremo alla fine dove saremo arrivati".

14:38

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Empoli 2-0 (VEDI LA CLASSIFICA).

14:31

Lazio-Empoli 2-0, gol di Patric e Vecino

La Lazio ha battuto l'Empoli con il finale di 2-0 nella gara valida per la trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A: decisivi i gol di Patric al terzo minuto di recupero del primo tempo e Vecino all'ottanovesimo.

Stadio Olimpico, Roma