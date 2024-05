Le pagelle di Lazio-Empoli: Mandas insuperabile, Vecino piazza il colpo del ko

Cataldi (43’ st) sv

Marusic 6

Vale il concetto speso per Hysaj, va apprezzato l’impegno.

Felipe Anderson 5,5

Un bel filtrante per Guendouzi e poco altro. Non è ispirato.

Rovella (20’ st) 5,5

Deve prendere confidenza con Tudor.

Zaccagni 6

Ha bisogno di capire la nuova posizione, scodella l’angolo per Patric e crea un’occasione per Ciro, ma fallisce un gol facile in avvio di ripresa e incide poco nel gioco.

Pedro (31’ st) 6,5

Semplicità e concretezza, l’assist per Vecino.

Immobile 5,5

Meno brillante rispetto a Monza, Caprile non si fa sorprendere dal suo diagonale.

Castellanos (20’ st) 5,5

Spento, fiaccato dalla staffetta.