Lotito celebra la Lazio dello scudetto: “Speriamo di ripetere la loro Storia”

ROMA - Sono loro, per sempre giovani. I volti dei padri, di Maestrelli, Wilson, Pulici, Re Cecconi, Frustalupi e D’Amico, nei volti dei figli. L’effetto visivo è prodotto da un’allucinazione dentro l’Auditorium “Morricone”, è una fusione emotiva. Incarnano tutto ciò che si ama della Lazio, tengono i fili di racconti mitici. Non ha mai finito di far vivere quello che ha fatto vivere la banda del ’74. La gioia di discendere dai Campionissimi è nella narrazione di Massimo Maestrelli, anima magnifica come papà: «Lo voleva anche la Roma. Ma gli piaceva l’idea di partire dalla B con la Lazio e portarla in alto. Trovò, e questo lo dico a chi indossa oggi questa maglia, ciò che lui cercava. Nessun’altra squadra poteva darglielo». Le pareti musicali dell’Auditorium, il più grande luogo di spettacolo d’Europa diventato scrigno di lazialità, hanno vibrato ad ogni rievocazione della più travolgente delle vittorie. Suonava la voce degli eroi ancora tra noi e dei figli d’arte. Guido De Angelis, cantore della serata “Diario di un sogno”, li ha intervistati sul palco della Sala Sinopoli. Si è partiti dal campionato 1972-73, un inizio dello scudetto ’74. La forza pura nelle parole di Gigi Martini: «Eravamo forti l’anno prima, quell’anno e lo saremmo stati dopo. Ma venne a mancare Maestrelli». Gigi è uomo da romanzo: «Oggi abbiamo rifatto la Banda. Una delle cose che rende la vita speciale è essere laziali». E’ stato bello lasciarsi raccontare la storia del sentimento laziale. Garlaschelli e il gol all’Inter: «Se era contento Chinaglia quando segnavo? Insomma (risata, ndr)». Massimo Maestrelli ha svelato una promessa fatta da Tommaso dopo lo scudetto svanito nel ’73: «Era il compleanno mio e di Maurizio. Ci dava il bacio della buonanotte, ci disse “lo scudetto l’anno prossimo”». D’Amico jr ha ricordato papà Vincenzo: «Piangeva per la Lazio». Nicolò Frustalupi, figlio di Mario: «I racconti mi emozionano». Oddi ha celebrato Frusta come «il più forte». Nanni commosso: «Lo scudetto per ricambiare il vostro amore». Stefano Re Cecconi, solo un grazie: «Io mai solo». James Wilson ha chiesto un tributo agli eroi scomparsi, l’Auditorium in piedi. Per giorni ha ospitato la mostra “Meravigliosa”. In 7 tappe 30.000 visitatori.