Lazio, maledizione Champions: mai per due anni di fila

Centottanta minuti per spezzare un sortilegio. La Lazio, per una volta almeno, prova a evitare che la volata Champions si trasformi in un atterraggio in Europa League. Per quanto complicato, c’è una statistica che può essere modificata nelle ultime due giornate: i biancocelesti, dal 2004 a oggi, non hanno mai bissato un piazzamento illustre per due stagioni di fila. Inter e Sassuolo le due avversarie rimaste in campionato: la necessità di vincerle entrambe e sperare in un favore dell’Atalanta, confidando nella rimonta in classifica sulla Roma (adesso a +1). Il gioco degli incastri regala ancora qualche chance con il sesto posto utile in caso di trionfo dei bergamaschi nella finale con il Bayer Leverkusen, solo però se Gasperini rimane quinto in classifica. Serve una bella combinazione per interrompere un’abitudine che risulta poco ambiziosa: la Lazio, dall’avvento di Lotito in poi, non ha mai confermato la qualificazione in Champions per due annate consecutive (ai preliminari o direttamente alla fase a gironi). Finora, in totale, sono stati 4 i campionati con il traguardo raggiunto: 2006-07 (Delio Rossi in panchina), 2014-15 (Pioli), 2019-20 (Inzaghi) e 2022-23 (Sarri).