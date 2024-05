Malagò: "Tifo per vedere la Lazio al Flaminio"

ROMA - L'iter per lo stadio Flaminio come nuova casa della Lazio è partito, parole del presidente Lotito: "L’assessore Onorato ha visto il progetto. Speriamo abbia il consenso delle istituzioni. Chi l’ha visto ha detto che è un capolavoro, un proseguimento di Nervi, come se l’avesse fatto lui. Nessuna modifica. Fatti, non parole", ha detto alla festa biancoceleste all'Auditorium di qualche giorno fa. Si parla, quindi, di progetto già presentato sul quale Giovanni Malagò, numero uno del Coni, a margine della presentazione al Foro Italico della coppa del mondo di softball, che si terrà in Friuli Venezia Giulia, non si è voluto sbilanciare.