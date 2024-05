Lazio, tutti gli incastri possibili per il settimo posto e l'Europa

- Guardando la Roma, l’ Atalanta e tutti gli incastri possibili per la Champions, lasi deve garantire almeno il settimo posto e stasera controllerà l’esito di. Il Napoli non può più raggiungere la Lazio, ma i viola (vincendo le ultime tre, compreso il recupero di Bergamo) possono chiudere a 62 punti. Ecco perché apotrebbero servirne altri 4 tra Inter e Sassuolo. In caso di arrivo ex aequo, Italiano sarebbe avanti per la differenza reti generale in campionato.