Lazio, Zaccagni promuove Tudor: “Stagione rimessa in piedi”

COVERCIANO - C’è anche Mattia Zaccagni tra i giocatori intervenuto al convegno “Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale” andato in scena a Coverciano. L’esterno della Lazio, ai microfoni dei cronisti, ha parlato della stagione in biancoceleste: “Con Tudor sono cambiate un po' di cose, logico che quando c'è un cambio allenatore c'è sempre quella scossa iniziale”, ha detto Mattia.

Zaccagni e il voto alla stagione

“Siamo arrivati in Europa League e siamo felici di aver rimesso in piedi una stagione non felicissima. Coverciano? È sempre un'emozione... Spero di esserci anche fra qualche giorno".