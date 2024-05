Tudor alla prova rinnovo di contratto con la Lazio: Lotito studia le mosse

ROMA - Ha preso la Lazio in un clima di grande depressione, non che oggi si respiri grande euforia, ma l’aria è meno pesante. Igor Tudor ci ha messo tanto impegno, tanta audacia, tanto azzardo. E’ arrivato all’ultima vigilia di campionato, domani vivrà l’undicesima partita da allenatore della Lazio (la 9ª in A), con in tasca l’Europa League (manca un punto) e la conferma del diesse Fabiani. Assetato di orgoglio, spesso nelle ultime due settimane ha rivendicato il lavoro fatto, la rivoluzione intrapresa, i punti conquistati (17 su 24). Ha percepito consenso e dissenso nell’ambiente, gli indici di approvazione e disapprovazione sono oscillanti e dalle sue reazioni s’intuisce che s’aspettava un giudizio di piazza diverso, più indiscusso. La Champions è un rimpianto nell’anno in cui possono valere sei posti, soprattutto arrivando settimi, ma a Tudor va dato atto che non era semplice raccogliere l’eredità tossica che ha raccolto, avviare la ricostruzione mentre volavano stracci di ogni tipo, in mezzo alla stagione, alle rovine e al vortice di casi, conflitti e sconfitte che agitava Formello. Un giudizio su tutti pesa, è quello della società. Lotito e Fabiani l’hanno scelto evitando di affidare la Lazio ad un traghettatore e con lui proseguiranno. Hanno colto segnali controversi in questi due mesi, di progressi e di rottura, in campo e nello spogliatoio (sempre ribelle). Con Tudor si è vista una nuova indole, un nuovo temperamento. Hanno fatto pensare alcune esclusioni e la gestione finale di alcune partite (Juve in Coppa Italia, Monza e Inter). Ma non può essere tempo di nuovi ribaltoni. Lotito e Fabiani sperano che la scelta paghi ancora di più l’anno prossimo.