Immobile, gli infortuni e il futuro alla Lazio: la moglie Jessica dice tutto

Ciro Immobile ha chiuso la stagione più complicata da quando veste la maglia biancoceleste. Il capitano della Lazio ha segnato sette reti in campionato e quattro in Champions League: numeri decisamente più bassi rispetto a quelli ai quale aveva abituato i tifosi. Nel corso della stagione il capitano biancoceleste è stato spesso costretto a fermarsi per problemi fisici: "Abbiamo passato momenti difficili - ha dichiarato la moglie Jessica Malena sulle pagine del settimanale Chi - ma non legati al rapporto tra di noi. Come gli infortuni: nell'ultimo anno Ciro ha giocato meno, è stato un periodo complicato, ma aveva la famiglia, cercavamo di risollevarlo".