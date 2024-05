La Lazio ricorda Di Bartolomei: post social per l'indimenticabile capitano della Roma

ROMA - “Grande calciatore e persona autentica. Dopo 30 anni il ricordo di Agostino Di Bartolomei è ancora vivo”. Messaggio comparso sui social della Lazio per il mai dimenticato capitano della Roma, scomparso tragicamente il 30 maggio del 1994. Sono passati trent’anni, tanti, ma certi miti non vanno via dalla memoria collettiva. Di Bartolomei piaceva anche ai tifosi biancocelesti. Certo, giocava per la squadra avversaria, ma era un uomo che si faceva voler bene da tutti. Tanti i laziali che sotto il post hanno commentato con un messaggio di cordoglio: “Ago, un calciatore e uomo amato anche da noi laziali. Troppo vero e troppo sensibile per questo ambiente. Ha lasciato un ricordo indelebile”, scrive Stefano. Di Bartolomei resta uno dei miti che la Roma del calcio, intesa come città, ha partorito. E anche la Lazio ha voluto omaggiarlo.