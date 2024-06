Lazio, al via l’era Baroni: tutti i dettagli sul contratto

ROMA - Circondata da sfiducia, la Lazio ieri ha ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni: «Welcome», il benvenuto della società. A fare da sfondo alla foto del tecnico il Colosseo. Lotito può inventarsi qualsiasi fotomontaggio, il muro di scetticismo che divide di nuovo club e ambiente non è facilmente abbattibile. Indice degli umori di sfiducia e collera è il dissenso che fa da contrappeso ad ogni azione mossa dalla Lazio. Il saio dello scetticismo, ahilui, tocca indossarlo a Baroni che non c’entra nulla. L’ufficializzazione apre la sua èra, è arrivata un giorno dopo la risoluzione dell’accordo con il Verona, era sotto contratto fino al 2025. Un gentlemen’s agreement, concordato con il presidente Setti, prevedeva lo svincolo in caso di chiamata di una big. E’ avvenuta. Baroni ha firmato per due anni, fino al 2026. Non sono state inserite opzioni per un anno aggiuntivo. Con i premi, centrandoli tutti, guadagnerebbe 1,5 milioni. A quanto risulta è stato inserito anche il premio tricolore, riconosciuto da qualche anno agli allenatori. E’ sempre stato uno sprone, oggi poteva sembrare inopportuno, non per Lotito. L’avventura di Baroni inizierà ufficialmente a luglio, l’11, ad Auronzo di Cadore. Si conosce la data di partenza, quella di conclusione sarebbe il 22 stando al programma stilato per Tudor. Non è ancora chiaro se verrà prolungato il ritiro in montagna. Baroni lavorerà in primis con il vice Fabrizio Del Rosso, 61 anni. Il resto dei collaboratori non è ancora definito.