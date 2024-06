Lazio, i tifosi scendono in piazza: i dettagli del sit-in

I tifosi della Lazio scendono ancora in piazza per contestare la società. Al termine di una stagione negativa (che ha visto la squadra passare dal secondo al settimo posto) e dopo gli addii di Sarri, Tudor, Luis Alberto Felipe Anderson e Kamada , i sostenitori biancocelesti guardano con preoccupazione al futuro.

Nel mirino dei tifosi c'è il presidente Lotito e la sua gestione. "Alla Lazio contano solo due cose, Claudio Lotito e Claudio Lotito. Se non sei d'accordo ci vediamo venerdì alle 18.30 sotto la Nord del Flaminio per manifestare pacificamente il nostro dissenso", hanno scritto i responsabili del tifo organizzato presentando il sit - in. La manifestazione inizierà sotto la Curva Nord dello stadio Flaminio, poi partirà un corteo che terminerà a Ponte Milvio