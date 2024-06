Valerio Antonini e l'interesse per la Lazio di Lotito: "Magari tra qualche anno..."

Valerio Antonini è entrato nel mondo del calcio partendo dal basso: in un anno e qualcosa ha riportato il Trapani in Serie C e in più ha vinto la Coppa Italia di Serie D. Il presidente del club siciliano è un grande tifoso della Lazio. Ai microfoni di Radiosei non ha escluso l'ipotesi di rilevare la Lazio, presentando un'offerta a Claudio Lotito, numero uno del club biancoceleste da 20 anni che di recente è stato contestato dai tifosi in piazza: "I matrimoni si fanno sempre in due e ora c’è un presidente importante che non ha intenzione di vendere anche di fronte a cifre elevate. Dobbiamo capire che se la Lazio è una società che oggi vale 500/600 milioni di euro è anche per merito di Lotito che ha alternato annate positive a annate negative, ma che comunque ha mantenuto la Lazio a un livello molto alto, ma non ha fatto l’ultimo salto di qualità che la gente si aspetta e secondo me ha mancato nella comunicazione, nel rapporto con la gente. Questo rapporto freddo con i tifosi è un po’ l’opposto del mio modo di agire. Mettiamola così, si è saputo vendere male. La valutazione economica di 500/600 milioni di euro che ho dato alla Lazio? L’ho studiata, ho studiato asset e bilanci".