Stadio Flaminio, Lotito invia una lettera al Sindaco: "La nuova casa della Lazio"

Lotito, lettera al Sindaco Gualtieri

Proprio l'assessore Onorato era stato categorico sul progetto, avvisando la Lazio: "il Comune recupererà l’impianto con o senza la Lazio. Se entro fine anno non c’è investimento privato, ci penserà il Comune con il Governo". Messaggio ricevuto dal club biancoceleste, che ha voluto subito confermare il suo interessere per rendere lo Stadio Flaminio la nuova casa della Lazio.

Lotito: "Il Flaminio sarà la casa della Lazio"

"Ill.mo Sig. Sindaco di Roma - si apre la lettera di Lotito -, formulo la presente per confermarle, al di là di quanto già fatto per le vie brevi, che a nome della S.S. Lazio, ho fatto una serie di verifiche e approfondimenti per lo sviluppo di un piano di fattibilità per realizzare allo Stadio Flaminio di Roma la casa della S.S. Lazio. Ovviamente siamo interessati allo sviluppo di un piano di ristrutturazione che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, consenta allo Stadio Flaminio di essere uno stadio in condizione di poter ospitare incontri di calcio di tornei nazionali ed internazionali. Per realizzare al meglio il nostro progetto e per farlo in totale compatibilità con le esigenze pubbliche che Lei e la Sua amministrazione rappresentate. Le chiedo di organizzare un incontro al quale parteciperò con il responsabile del progetto da noi designato e con lo staff dei tecnici incaricati della sua realizzazione. A tal fine Le sarò grato se potrà indicarmi una serie di date per le quali cercherò di coordinare le esigenze di tutti. La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e resto in attesa di un Suo spettabile incontro. Distinti saluti".

Flaminio, le parole dell'assessore Onorato

“Nei prossimi giorni con il sindaco Roberto Gualtieri e il mio collega all'urbanistica Maurizio Veloccia fisseremo l'incontro con una delegazione della società e osserveremo, nel dettaglio, lo studio eseguito dalla Lazio. L'obiettivo di questa Amministrazione è restituire il Flaminio a disposizione della città. Ascolteremo con grande attenzione il progetto di Lotito, ma ci sono anche altre due soluzioni in campo. Vediamo quale risponderà al meglio agli interessi della città”.

Lazio-Flaminio, parla l'assessore Veloccia

"Siamo pronti ovviamente a incontrare la S.S. Lazio e ad approfondire l'eventuale proposta che vorrà sottoporci. Il fatto che finalmente lo Stadio Flaminio e, più in generale, l'intero quadrante ritornino al centro dell'attenzione con varie proposte di rigenerazione trova nell'Amministrazione non solo un attento interlocutore ma anche un soggetto pienamente attivo per favorire il recupero di questo storico e importante impianto sportivo della città". Così l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia in merito alla lettera di manifestazione di interesse sullo Stadio Flaminio inviata dalla S.S. Lazio del presidente Claudio Lotito.