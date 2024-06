Lazio, Pedro è già carico: "Non vedo l'ora di iniziare il ritiro"

ROMA - "Mi piacerebbe tornare in Spagna, ci sono anche state alcune offerte, ma in questo momento è complicato. Di sicuro giocherò alla Lazio anche il prossimo anno". Con queste parole, nell'intervista concessa all'iberico El Dìa, l'attaccante Pedro si riconferma nella Capitale , pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Baroni.

"Voglio partire forte"

Pedro ha fatto valere la clausola del rinnovo legata ai bonus raggiunti la scorsa stagione, ma non ha alcuna intenzione di svernare, anzi: "La verità è che non vedo l'ora di iniziare il ritiro tra poche settimane. Mi alleno più che posso per partire subito bene".