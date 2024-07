Lazio, appuntamento fissato in Campidoglio per il Flaminio: c'è la data

Lunedì 8 luglio: questa la data fissata per l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il sindaco Gualtieri in Campidoglio. In quell'occasione il patron biancoceleste, il primo cittadino della capitale e i vertici del Comune di Roma si incontreranno per discutere del piano di ristrutturazione dello stadio Flaminio. Il presidente della Lazio aveva inviato al sindaco una lettera, specificando la volontà di presentare il progetto per l'impianto capitolino. La volontà del club è di trasformare lo stadio Flaminio, che oggi versa in condizioni drammatiche, nel nuovo stadio di proprietà della società biancoceleste.