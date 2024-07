Vacanza in famiglia per Zaccagni: si gode i delfini con Chiara Nasti e Thiago

Dopo gli impegni di Euro 2024, Mattia Zaccagni ha deciso di rilassarsi con una vacanza in Riviera insieme alla moglie Chiara Nasti e il figlio Thiago . La famiglia ha trascorso una giornata indimenticabile al parco Oltremare di Riccione , scelta dalla coppia Mattia e Chiara per l'amore verso i delfini del primo genito.

La coppia: "Tra pochi giorni rientremo a Roma: sta per nascere nostra figlia"

La famiglia ha visitato la splendida laguna del parco e ha avuto l'opportunità di incontrare il team di addestratori dei delfini: “Siamo in vacanza per alcuni giorni in Riviera - racconta la coppia - poi rientreremo a Roma. Sta per nascere la nostra piccola... siamo super emozionati”.