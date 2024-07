Lazio, Immobile spiazza tutti: "Quale firma?". Poi il gesto ai tifosi

ROMA - Immobile aspetta ancora il via libera prima di volare in Turchia e lasciare la Lazio dopo otto anni in biancoceleste. Per Ciro sono ore intense, ha preso una decisione sofferta, l'ha fatto per due motivi principali e finché ha potuto ha rimandato la scelta. Ma poi è tornato a scontrarsi con la dura realtà: il suo ciclo alla Lazio è finito. Il Besiktas lo aspetta , i tifosi biancocelesti lo salutano.

Immobile: "Quale firma?". Poi il saluto ai tifosi

Il capitano biancoceleste è in attesa, sono gli ultimi giorni a Roma, per le vie di una città che l'ha saputo amare come nessun altra. E' proprio lì che è stato intercettato in una delle sue ultime passeggiate nella Capitale, ma da grande attaccante quale è ha dribblato le domande: "Pronto per la firma? Quale firma?", ha risposto sorridendo. Poi un pollice alzato ai tifosi della Lazio, mentre filava via con lo sguardo basso e la testa piena di pensieri.