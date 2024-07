Lazio, Nuno Tavares è arrivato in ritiro: le prime immagini

Nuno Tavares è arrivato nel ritiro di Auronzo di Cadore , dove la Lazio di Marco Baroni sta preparando la prossima stagione sportiva. L'esterno ex Marsiglia, arrivato dall' Arsenal , andrà a rinforzare la batteria degli esterni della formazione biancoceleste. Primi autografi e prime foto con i tifosi per il portoghese.

Lazio, Nuno Tavares è arrivato nel ritiro di Auronzo di Cadore

"Benvenuto ad Auronzo!", così la Lazio ha accolto sui propri canali social ufficiali Nuno Tavares, laterale che arriva a titolo definitivo dall'Arsenal. Il classe 2000 è stato accolto dai tifosi biancocelesti con grandissimo entusiasmo, in attesa di vederlo all'opera nei primi test amichevoli, a poco più di un mese dall'inizio del campionato di Serie A. Contratto quinquennale per Nuno Tavares, reduce dalla parentesi in prestito al Nottingham Forest in Premier League.