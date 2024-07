Lazio, i tifosi rispondono a Lotito con gli scatoloni per la raccolta fondi

"I tifosi non si fidano del mercato? Li porto con me se non si fidano, ma mettano loro i soldi...". Lotito ha lanciato la provocazione e i tifosi hanno risposto immediatamente. Detto, fatto: nel ritiro di Auronzo di Cadore, dove Baroni e la squadra stanno provando a far nascere una nuova sintonia, sono apparsi degli scatoloni, dei pacchi chiusi con lo scotch indirizzati al presidente biancoceleste.