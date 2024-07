Guendouzi ricorda il derby Roma-Lazio: "È stato fantastico quando..."

Lazio, Guendouzi: "Devo fare più gol e assist"

A Lazio Style Channel, poi, il centrocampista francese hai messo sul tavolo i propri obiettivi personali: "Posso sicuramente migliorare ancora tanto, sono ancora giovane e posso crescere. Devo segnare di più e fare più assist, ma sicuramente sono un giocatore più forte rispetto allo scorso anno. Mi sento bene e sono sicuro che possiamo ottenere buoni risultati perché siamo una buona squadra. Abbiamo perso grandi giocatori che ci aiuteranno a migliorare la squadra. Nuno Tavares è un grande giocatore, può diventare uno dei migliori terzini stranieri in Italia, ne sono sicuro al 100%. Baroni predilige un calcio focalizzato sul possesso palla, gli piace andare all'attacco".

"Ottima annata in Champions l'anno scorso, e sul derby..."

Questo, invece, il commento sull'ultima stagone: "Credo che ci siano ottimi ricordi in Champions League lo scorso anno, abbiamo fatto un’ottima annata. I tifosi si sono divertiti soprattutto con la vittoria in casa contro il Bayern Monaco, è un ottimo ricordo che ci portiamo dietro. Sicuramente quando abbiamo battuto la Roma nel derby in casa è stato altrettanto fantastico". Infine, sui tifosi: "Sono una parte fondamentale di questo club, è molto importante essere uniti. Sappiamo di dover lottare per loro e dare tutto sul campo, ci amano perché anche se perdiamo qualche partita noi lottiamo sempre per il club e per i tifosi. Tutti insieme possiamo centrare i nostri obiettivi. Magari vincere un trofeo per loro che se lo meritano, possiamo farlo. In Europa League possiamo arrivare almeno in semifinale e, perché no, provare a vincerla. Daremo tutto per questo".